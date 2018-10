Udinese-Juventus, trasferta 'amica' per Allegri: percentuale più alta di vittorie

La Juventus ha vinto il 59% delle partite giocate a Udine, è la percentuale più alta ottenuta in trasferta contro le squadre che militano in Serie A.

Allegri alla vigilia della gara ha fatto di tutto per tenere alta la tensione ma Udine evoca dolci ricordi alla Juventus che in Friuli ha spesso vinto. E a volte addirittura trionfato.

Indimenticabile per i tifosi juventini rimane ad esempio lo 0-2 del 5 maggio 2002 quando i goal di Trezeguet e Del Piero, grazie alla contemporanea sconfitta dell'Inter in casa della Lazio, regalarono uno Scudetto ormai insperato alla squadra allora allenata da Marcello Lippi. Ma non solo.

Nei 44 precedenti giocati tra le due squadre in Friuli infatti la Juventus ha vinto ben 26 volte, contro 13 pareggi e appena 5 successi dei padroni di casa (l'ultimo nel 2010). Una percentuale di vittorie che raggiunge il 59% e come riporta 'La Gazzetta dello Sport' è la più alta ottenuta in trasferta dai bianconeri sui campi delle squadre che attualmente militano in Serie A.

L'ultimo precedente in realtà non è stato così semplice per la Juventus che l'anno scorso alla 'Dacia Arena' vinse 2-6, ma andò sotto e rimase in 10 per una discutibile espulsione comminata a Mandzukic nel primo tempo.

Il grande protagonista di quella gara era stato Sami Khedira, autore addirittura di una tripletta, che stavolta invece non ci sarà a causa di un nuovo problema muscolare che lo terrà fuori qualche settimana.

Chi dovrebbe essere regolarmente al suo posto è Paulo Dybala che vede nell'Udinese la sua vittima preferita insieme alla Lazio (7 goal a testa). Insieme a lui in attacco tornerà ovviamente Cristiano Ronaldo e dovrebbe esserci anche la conferma di Mandzukic.

Allegri ha qualche dubbio in più a centrocampo dove Bentancur potrebbe fare rifiatare Emre Can, in difesa probabile conferma della linea a quattro con il ritorno tra i titolari di Cancelo e Chiellini.

Nell'Udinese ci sarà spazio per l'ex Mandragora, mentre dietro l'unica punta Lasagna il più difensivo Barak dovrebbe essere preferito a Pussetto. Intoccabili De Paul e Behrami.

Le probabili formazioni

UDINESE (4-4-1-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora, De Paul; Barak; Lasagna.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo.