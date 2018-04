Udinese-Fiorentina, al 13' un commosso omaggio ad Astori

L'Udinese omaggerà Davide Astori durante il match di domani contro la Fiorentina: al 13' verrà ricordato il calciatore viola scomparso un mese fa.

Fra domani e mercoledì la Serie A recupererà le partite non disputate lo scorso 4 marzo a causa della morte di Davide Astori, avvenuta per cause naturali nell'albergo di Udine in cui la Fiorentina aveva il suo ritiro pre-gara. Udinese-Fiorentina sarà una partita in cui, a un mese dalla sua scomparsa, la presenza del difensore viola sarà ancora molto sentita, non solo dai compagni di squadra gigliati, ma anche dagli avversari e dal pubblico.

L'Udinese ha stabilito una iniziativa al fine di omaggiare la memoria dello sfortunato calciatore: al minuto 13 del primo tempo, lo stesso numero che Astori portava sulla maglia, sui mega schermi dello stadio comparirà la foto di Astori, sugli spalti verrà esposto uno striscione a lui dedicato e partirà un lungo applauso di tutto lo stadio.

"Ci sarà un momento particolare durante Udinese-Fiorentina, un minuto per ricordare tutti assieme Davide Astori nella partita che si sarebbe dovuta giocare quel tragico 4 marzo - si legge, fra l'altro, nella nota pubblicata dall'Udinese sul proprio sito web ufficiale - Il 13 era il numero della sulla maglia, e proprio al minuto 13 del primo tempo sui mega schermi della Dacia Arena comparirà la sua foto, un ricordo e un segnale per invitare tutto il pubblico presente allo stadio a dedicargli un lungo e sentito applauso".

Il pensiero di tutti, calciatori e spettatori, sarà in quel momento rivolto ad Astori. Una iniziativa che ricorderà ancora una volta un calciatore la cui improvvisa scomparsa ha lasciato tutto il mondo del calcio sgomento. La partita, come gli altri recuperi in programma domani avrà inizio alle ore 18,30.