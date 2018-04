Udinese anti Napoli, Oddo: "Ci scansiamo? Penso solo alla salvezza"

Massimo Oddo pensa più alla sfida col Crotone che con il Napoli: "Non mi importa di chi dice che ci scansiamo, voglio soltanto la salvezza".

Periodo nerissimo per l'Udinese che nel giro di qualche settimana è passata dalla possibilità di lottare addirittura per un posto in Europa League alla lotta per non retrocedere, precedentemente abbandonata dopo le cinque vittorie di fila collezionate subito dopo l'arrivo in panchina di Massimo Oddo.

I friulani hanno inallato ben nove sconfitte di fila che hanno ridotto a sole sei lunghezze il distacco dal terz'ultimo posto occupato dal Crotone, fermo a 27 e avversario del turno successivo. E il prossimo impegno sarà sul campo del Napoli, sfida a tratti proibitiva per i differenti valori tecnici delle due squadre.

Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa, facendo intendere come l'attenzione sia rivolta più che altro alla successiva sfida contro il Crotone: "Non possiamo nasconderci dietro a un dito, la partita importante è quella di domenica. Non possiamo permetterci di sfidare il Crotone con assenze decisive, dovremo gestire al meglio giocatori con problemi fisici e diffide".

Nessun pensiero su chi parla di un'Udinese arrendevole al 'San Paolo': "Ci presenteremo soltanto con i giocatori che sono al meglio della condizione. Scansarsi? Non mi frega nulla di quello che la gente pensa, quello che conta di più è raggiungere l'obiettivo della salvezza, ho un lavoro da portare a termine e mi assumo tutte le responsabilità. Non andremo a Napoli con rassegnazione ma consci che la partita successiva sarà importante".

Convocato De Paul: "Lo porterò in panchina visto che ci sono diversi indisponibili e sarò pronto a metterlo in campo negli ultimi 20-25 minuti se dovesse essercene il bisogno".