Tremendo PSG in Champions: ennesima stagione da buttare

Il PSG non ha mai raggiunto le semifinali di Champions con gli sceicchi: inutili gli arrivi di Neymar e Mbappè, poca esperienza contro le big.

Niente da fare. Nonostante 400 milioni per due dei membri dell'attacco titolare, nonostante un dominio assoluto in Ligue 1 e nelle coppe francesi, nonostante lo strapotere interno, fuori dai propri confini il PSG non riesce proprio ad emergere. Il 2017/2018 di Champions è a dir poco deludente.

Per l'ennesima volta da quando Al-Khelaifi ha preso per mano il PSG provando a renderlo la squadra più importante al mondo, la compagine della capitale francese non è riuscita a fare la voce grossa in Champions, venendo eliminata, per il secondo anno consecutivo, agli ottavi di finale.

Dall'arrivo degli sceicchi nemmeno una volta il PSG è riuscito ad arrivare tra le migliori quattro del continente, dunque in semifinale di Champions: ci riuscì solamente nel 1994/1995, ben prima dell'esplosione ad alti livelli. Almeno sulla carta.

Negli ultimi anni il PSG si è spinto al massimo ai quarti, in più occasioni, ma mai oltre tale paletto. Un paletto che si sta allargando in maniera esponenziale, diventando il Muro del Pianto.

Dopo essere stato fuori clamorosamente dal Barcellona nell'inverno 2017, stavolta è il Real Madrid ad eliminare il Paris: 3-1 all'andata, 1-2 al ritorno ed Emery a casa. L'esperienza internazionale delle spagnole, e delle inglesi qualche anno fa, appare veramente insormontabile per i transalpini.

E dire che il Girone G era stato dominato in lungo e in largo dal PSG, escludendo una sconfitta contro il Bayern per 3-1: i bavaresi erano però stati battuti 3-0 a settembre, con Ancelotti in panchina. Dopo il ritorno di Henyckes i tedeschi hanno mostrato tutti i limiti dei francesi.

Francesi che avevano chiuso con 25 goal fatti e appena 4 subiti, per l'appunto quelli di Monaco di Baviera. Più uno contro il Celtic, a fronte di sette a favore. Sei reti per Cavani e Neymar, quattro per Mbappè. Uno per il Matador nelle due sfide ad eliminazione contro il Real Madrid.

Neymar ha sì saltato il ritorno del Parco dei Principi per infortunio, ma all'andata aveva ampiamente deluso. Stesso discorso per Mbappè e Cavani, entrambi presenti sia al Bernabeu, sia a Parigi. I piani alti del PSG si sono scagliati contro l'arbitro Rocchi dopo il 3-1 del primo match, avendo ragione sul rigore assegnato ingiustamente a Cristiano Ronaldo, ma il resto la verità è una e una sola: non c'è esperienza internazionale, non c'è fame di vittoria fuori dalla Francia.

Nel 2016 idee chiare: "Vinceremo la Champions in cinque anni". Due sono andati via malamente, arrivederci a settembre.