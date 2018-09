Totti su Baldini e Spalletti: "Siano contenti che ho parlato di loro"

Totti, alla presentazione dell'autobiografia, parla del caos legato a Baldini e Spalletti e precisa: "Libro fatto per parlare della Roma".

Il Colosseo si accende per Francesco Totti . La bandiera della Roma presenta la sua biografia dal titolo 'Un Capitano', che tante polemiche ha sollevato in relazione ai passaggi con protagonisti Franco Baldini e Luciano Spalletti .

L'ex numero 10 giallorosso, a margine dell'evento, ha commentato così a 'Sky' il polverone sollevatosi: "Non speravo questo, spero non ci siano altre persone che si possano arrabbiare, non l’ho scritto per togliermi i sassolini. L’ho fatto per parlare di me e dei 25 anni di Roma. Dovrebbero essere contenti perché ne ho parlato, non trovo alternative" .

Sul ritiro dal calcio giocato, Totti ha poi spiegato: "Avrei preferito scegliere con la mia testa e col mio fisico per dover smettere, ma l’avrei fatto. Se fosse stato un altro modo sarebbe stato diverso " .

Passando alla stretta attualità, il dirigente capitolino ha detto la sua sul derby di sabato con la Lazio: "E' una partita particolare e sentita. Spero che la squadra dia tutto quello che ha dentro, dimostrando il proprio valore. Ha un valore alto, ci crediamo noi, ci crede la tifoseria. Affronteremo questa partita a testa alta senza paura di nessuno".

La Roma sta attraversando una fase non semplice: "Quando ci sono momenti così cerchi di dare un contributo. C’è quasi sempre stata una contestazione all’anno, sono abituato. Se ne esce con la tranquillità, la compattezza: sono frasi banali ma vere, siamo esseri umani e si può sbagliare" .

Alla 'RAI', invece, su ciò che sarà Totti ha preferito non sbottonarsi: " Se lo sapessi ve lo direi, ma non lo so. È un punto interrogativo " .

A 'Roma TV', infine, un pensiero sui suoi trionfi in giallorosso: "Vincere lo Scudetto a Roma è come vincerne 10 da altre parti. Mi avrebbe fatto piacere vincerne di più, ma il rispetto e la fiducia sono la cosa più importante che possa aver dato a questa gente".