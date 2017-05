Torino, rabbia Mihajlovic: Zappacosta, Ljajic e Falque in dubbio

Il Torino rischia di dover fare a meno di tre suoi pilastri per il match contro il Genoa: Zappacosta, Ljajic e Iago Falque sono in forte dubbio.

Le cinque reti subìte contro il Napoli restano una ferita aperta in casa Torino : i granata dovranno rispondere già a partire dal prossimo match in casa del Genoa , importante in quanto ci sarà da vendicare l'affronto del 2009 quando i granata vennero retrocessi in Serie B proprio per mano dei liguri.

In occasione della partita in programma al 'Ferraris' però, Sinisa Mihajlovic rischia di dover fare a meno di Davide Zappacosta : per l'esterno forte trauma contusivo alla mandibola destra che potrebbe costringerlo al forfait.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', anche Adem Ljajic e Iago Falque sarebbero in forte dubbio dopo aver lamentato delle noie muscolari nell'ultimo allenamento.

Calciomercato Torino in uscita: Atletico Madrid su Baselli

Nella giornata di oggi saranno valutate le loro condizioni e si saprà sicuramente qualcosa in più riguardo ad un loro impiego dal primo minuto.