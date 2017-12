Torino, Mihajlovic avverte Ljajic: "Se continua così va in panchina"

L'allenatore del Torino non le manda a dire al suo 'pupillo': "Da lui pretendo di più e l'ho già avvertito. Contro l'Atalanta mi aspetto un cambio".

Dopo un buon inizio di campionato, Adem Ljajic si è nuovamente perso. In questo campionato il suo ruolino parla di tre goal e quattro assist. Al Torino stanno sicuramente mancando le sue giocate, così come i goal di Andrea Belotti.

In sede di conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha voluto mandare un chiaro messaggio al serbo: "Contro l'Atalanta mi aspetto molto da Ljajic, anche perché già l'ho avvertito. Adem sa che non sta facendo bene. Lui deve essere determinante e ultimamente invece non lo è più stato.

Deve dimostrare sul campo di essere il giocatore più talentuoso. Altrimenti la prossima finirà in panchina come tutti gli altri. Ci stanno mancano i suoi goal, così come quelli di Belotti. Io spero che il gol al Carpi possa essere la svolta del suo campionato. Per un attaccante i gol sono fondamentali".

Insomma, i due giocatori sono avvertiti e contro l'Atalanta hanno bisogno di una grande partita per non perdere posto nelle gerarchie di Mihajlovic.