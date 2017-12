Torino, Ansaldi non tornerà prima del 2018: nuova chance per Barreca

Ansaldi sarà costretto a restare fermo ai box per almeno un mese, a causa dell'infortunio muscolare avuto contro l'Atalanta. Nuova chance per Barreca.

Brutte notizie per il Torino e per Cristian Ansaldi, uscito per infortunio dopo un quarto d'ora del match di sabato scorso contro l'Atalanta. Il 31enne esterno argentino, infatti, ha avuto un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese.

"Gli accertamenti strumentali eseguiti hanno evidenziato una lesione mio-tendinea al retto femorale distale della coscia destra - fa sapere il club granata - Previsti per Ansaldi nuovi accertamenti tra due settimane".

Realisticamente, lo stop di Ansaldi - vista anche la cautela che impone la la fragilità muscolare che lo ha accompagnato durante tutta la sua carriera - dovrebbe protrarsi almeno fino all'inizio dell'anno prossimo, con la speranza di rientrare contro il Bologna il 6 gennaio.

Mihajlovic dovrà dunque ricorrere ad altre soluzioni sulla fascia per tutto il mese di dicembre, ovvero per le partite contro Lazio, Napoli, Roma in Coppa Italia, SPAL e Genoa. In lizza per giostrare a sinistra - con De Silvestri a questo punto inamovibile dalla parte opposta - sono l'esperto Molinaro e quel Barreca che la scorsa stagione sembrava sul punto di esplodere definitivamente.

Il giovane terzino, alle prese con un inizio difficile di campionato tra pubalgia e prestazioni deludenti, potrebbe adesso trovare l'occasione di rilancio, sfruttando la nuova chance concessagli dalla sfortuna occorsa ad Ansaldi.