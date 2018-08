Tomovic commuove Firenze: segna e dedica il goal ad Astori

Bel gesto di Nenad Tomovic nel corso di Fiorentina-Chievo: dopo essere andato in goal, ha voluto rendere omaggio a Davide Astori.

Per il Chievo non è stata una domenica propriamente da ricordare. La compagine allenata da Lorenzo D’Anna infatti, è stata travolta per 6-1 dalla Fiorentina ed è quindi incappata nella sua seconda sconfitta in campionato in altrettante partite.

A segnare il goal della bandiera dei gialloblù è stato Nenad Tomovic che, ha deciso di festeggiare il più classico dei goal dell’ex, con un gesto che ha emozionato tutto l’Artemio Franchi.

Il difensore serbo, che ha vestito la maglia della Fiorentina per ben cinque stagioni infatti, ha subito alzato gli occhi e le braccia al cielo, mimando con le sue mani il numero 13, lo stesso che portava ovviamente sulle spalle Davide Astori.

Un’esultanza, quella di Tomovic, che ha fatto scattare l’applauso di tutti i presenti che, proprio come il difensore del Chievo, hanno voluto riservare un ulteriore sentito omaggio ad un ragazzo che è stato strappato troppo presto alla vita.