The Best FIFA, FIFPro top 11: presenti Dani Alves e Cristiano Ronaldo

I voti di tutti i giocatori professionisti in giro per il mondo hanno portato alla miglior formazione dall'anno: manca Salah, c'è Messi.

Tante sicurezze, tante sorprese. A Londra, durante il galà del The Best FIFA, è stata annunciata anche la miglior formazione dell'anno, votata dai giocatori professionisti di tutto il mondo. Sul palco i migliori undici, ad esclusione di Cristiano Ronaldo e Messi, inseriti nella stessa ma non presentatosi alla cerimonia.

Se la giuria del The Best ha scelto Courtois come miglior portiere, battendo Lloris e Schmeichel, i giocatori di tutto il mondo hanno eletto l'estremo difensore del Manchester United, De Gea, come numero uno più importante sulla faccia della terra. Battuti tra gli altri Keylor Navas, Alisson e i colleghi sopracitati.

La grande sorpresa della top 11 è però senza dubbio Dani Alves. Nonostante abbia saltato il Mondiali e non abbia raggiunto grandi traguardi col PSG in Champions, il brasiliano è stato confermato come miglior terzino destro in circolazione. Pochi big nel suo ruolo e dunque nuovo riconoscimento per l'esterno brasiliano.

Per il resto pochi dubbi con il resto della difesa, composta dagli eroi del Real Madrid ancora una volta Campione d'Europa: Marcelo, Sergio Ramos e Varane. Pochi dubbi anche in mediana con Kantè e Modric scelti come centrocampisti del 4-2-3-1 disegnato dalla FIFA per poter permettere la presenza di tutti i grandi attaccanti.

Dietro all'unica punta Cristiano Ronaldo, vincitore della Champions con il Real Madrid e nuovo idolo della Juventus, ci sono Mbappè, protagonista al Mondiale e con la maglia del PSG, nonchè Hazard e Messi. Escluso Salah nonostante la stagione da urlo con il Liverpool.