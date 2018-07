Sven-Goran Eriksson è a un passo dal Camerun: niente Iraq

Reduce da tre esperienze in Cina, Sven-Goran Eriksson è pronto a ripartire dal Camerun: accordo vicino con la Federazione locale.

Dalla Serie A all'Africa, passando per Inghilterra e Cina. Sven-Goran Eriksson è pronto a diventare per la quarta volta un commissario tecnico, dopo aver già guidato la nazionale inglese, quella messicana e quella ivoriana.

L'ex tecnico di Sampdoria e Lazio è infatti a un passo dalla panchina del Camerun, che da dicembre, dopo l'esonero di Hugo Broos, è ancora senza ct. Nella giornata di ieri 'Svengo' si è riunito con la Federazione locale a Yaoundé. Un accordo economico non c'è ancora, ma ci siamo quasi.

Inizialmente Eriksson, secondo la stampa camerunense, chiedeva un milione e 900mila euro all'anno. La Fecafoot gli ha inizialmente offerto la metà, ma in seguito le due parti si sono sensibilmente avvicinate.

Per Eriksson si tratterebbe di un ritorno in Africa, dove, come detto, ha già allenato la nazionale della Costa d'Avorio: lo svedese veniva annunciato nel marzo del 2010 e destituito nell'agosto dello stesso anno, dopo un deludente Mondiale sudafricano concluso con l'eliminazione già al primo turno.

Reduce dalle esperienze cinesi con Guangzhou R&F, Shanghai SIPG e Shenzhen, Eriksson avrebbe potuto continuare la propria carriera in Iraq: la selezione di Baghdad non ha però trovato un accordo con l'ex laziale. Che ora è pronto a ripartire dal Camerun.