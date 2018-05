Supercoppa Italiana: squadre, data, orario e dove vederla in tv

09:51 Condividi Chiudi

Saranno Juventus e Milan a contendersi la Supercoppa Italiana per decidere chi succederà alla Lazio nell'Albo d'Oro del trofeo.

La Supercoppa Italiana vede sfidarsi la squadra Campione d'Italia contro la squadra che vince la Coppa Italia nella stagione precedente. Nel caso in cui a vincere campionato e Coppa sia la stessa squadra, allora la Supercoppa viene giocata dalla squadra uscita sconfitta dalla finale di Coppa. E' il caso di quest'anno, con Juventus e Milan che dunque si sfideranno di nuovo.

DOVE E QUANDO

Secondo quanto annunciato dal Commissario Giovanni Malagò, al termine dell'Assemblea di Lega tenutasi il 5 marzo scorso a Milano, la Supercoppa italiana si giocherà il prossimo 12 agosto, con inizio alle 20.45 o alle 21.00.

Quanto alla sede della partita, c'è l'ipotesi che si giochi all'Olimpico di Roma: come precisato dal presidente del CONI, tuttavia, va verificata la disponibilità di quelle che saranno le 2 squadre contendenti. Al vaglio anche l'ipotesi che si giochi in una città di mare o in una città d'arte. Improbabile, invece, che la partita venga disputata all'estero, come accadde un paio d'anni fa quando proprio Juventus e Milan si sfidarono a Doha, in Qatar.

DOVE VEDERLA IN TV

La Supercoppa Italiana sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla Rai, presumibilmente Rai 1, e in streaming su Rai Play, match visibile in questo caso su smartphone/cellulare, tablet e pc/laptop.

LA FORMULA

La Supercoppa Italiana si gioca in gara unica di due tempi da 90 minuti. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procede con la disputa di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, nel caso persista ancora la parità, la finale verrà decisa ai calci di rigore.

LE SQUADRE

Le protagoniste che si contenderanno il trofeo della Supercoppa Italiana saranno Juventus e Milan. La squadra bianconera ha infatti trionfato in campionato e avendo vinto anche la Coppa Italia aprirà le porte della Supercoppa Italiana al Milan, uscito sconfitto dalla finale di coppa.