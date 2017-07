Supercoppa Italiana, Juventus-Lazio: sede, data, orario e diretta tv

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra i campioni d'Italia della Juventus e la Lazio finalista di coppa. La gara si giocherà il 13 agosto.

Ancora Juventus contro Lazio: ormai è una sfida fissa, sia in finale di Coppa Italia che in Supercoppa Italiana. Ed è proprio per quest'ultimo trofeo che, tra poco più di un mese, si affronteranno i bianconeri campioni d'Italia e i biancocelesti finalisti di coppa.

SEDE

DATA E ORARIO

Dopo tre edizioni in giro per il Mondo, tra Cina e Qatar, la partita secca torna in Italia: si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, che ha peraltro già ospitato la stessa sfida nel 2013 (4-0 per la Juventus il risultato finale). La Lazio potrà dunque sentirsi in casa, proprio come allora e proprio come nella recente finale di Coppa Italia.

La Lega Calcio lo ha deciso già a giugno: la data scelta per la partita tra Juventus e Lazio è domenica 13 agosto. Calcio d'inizio a partire dalle 20.45.

#SupercoppaTIM #JuveLazio si disputerà domenica 13 agosto 2017 allo stadio Olimpico di Roma https://t.co/a0zZ9aDoNp L'articolo prosegue qui sotto — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 12 giugno 2017

DIRETTA TV

Sarà Rai 1, a meno che le prossime settimane non portino modifiche nella programmazione, a trasmettere la Supercoppa Italiana. Il match sarà visibile anche in streaming sul sito dell'emittente.