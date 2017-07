Strootman lancia la Roma: “Dobbiamo lottare per lo Scudetto”

Kevin Strootman non usa giri di parole per individuare gli obiettivi in casa Roma: "Dobbiamo sempre lottare per il titolo, abbiamo un buon gruppo".

Nessun dubbio, la sfida alla Juventus è definitivamente lanciata. Ci pensa Kevin Strootman in casa Roma: il centrocampista olandese non usa giri di parole per definire l'obiettivo della società giallorossa nella prossima stagione.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Strootman si mostra sicuro: "Dobbiamo sempre lottare per lo Scudetto. Abbiamo un buon gruppo. Ci sono tanti nuovi giocatori, qualcuno è andato via, ma qua si può lavorare bene. Son due settimane che siamo insieme e siamo pronti per questo anno".

Secondo il centrocampista olandese le due migliori operazioni della società sono quelle riferite ai due compagni di reparto: "Sono felice che De Rossi e Nainggolan siano rimasti alla Roma. Daniele è il nostro capitano, Radja lo volevano tutti i grandi club d'Europa, ma è rimasto qui e sono contento. La dirigenza ha fatto un gran lavoro per tenerli qua e con loro siamo più forti".

Di Francesco sta cambiando il modo di giocare a questa Roma: "Vuole cambiare qualcosa, ma è normale. Vuole fare il suo gioco. Per questo abbiamo bisogno di tempo, abbiamo ancora tre settimane per essere pronti per il campionato. Stiamo lavorando bene, lui è chiaro nelle cose che vuole fare e noi dobbiamo dimostrare sul campo ciò che vuole. Anche la scorsa stagione abbiamo giocato tante partite col 4-3-3, lui preferisce giocare così".

Dal punto di vista personale Strootman si mette a disposizione: "Si può anche cambiare, io ho giocato l’anno scorso e gli ultimi anni come mezz’ala. Mi trovo bene a sinistra, a destra o centrale. Non cambia tanto per me".