Staffetta Juventus: Szczesny raccoglie i guantoni di Buffon

Buffon sta per appendere i guanti al chiodo, Szczesny pronto a ereditarne il posto tra i pali della Juventus. E Perin potrebbe diventare bianconero.

Uno di quei momenti di cui si ha sempre paura ma che, prima o poi, arrivano. Con le battute conclusive della stagione, sta per finire anche la carriera di Gianluigi Buffon . Addio, quello in rampa di lancio, pronto a entrare in vigore. Nulla di sorprendente. In quanto la decisione era già stata presa da un bel pezzo. Precisamente dalla trasferta di Wembley.

In chiave futuro, automaticamente, la Juventus ha iniziato a pianificare il prossimo parco portieri. Uno, autore di una prima stagione in bianconero, c'è già e si chiama Wojciech Szczesny . L'estremo difensore polacco è diventato in pochi mesi un maestro di affidabilità: discreto, risolutivo, attento e applicato. Il sostituto perfetto in tutti i sensi. La bravura dell’ex giallorosso è stata quella di affermarsi immediatamente, portando il concetto di “secondo” ad un altro livello.

Se è vero che molti, in passato, si siano dimostrati più che degni sostituti dell'ormai ex capitano bianconero, è altrettanto e vero che Szczesny ha ulteriormente alzato l’asticella: un altro numero uno, una scelta alternativa più che subalterna. Una soluzione che non ha tolto un grammo di fiducia ad ambiente, tifosi e reparto difensivo.

Il polacco ha saputo infatti guadagnarsi la fiducia dei compagni di squadra, amalgamandosi al meglio con la rodatissima difesa bianconera, con la BBC 2.0 e tutte le sue varianti, riuscendo a trasmettere enormi dosi di sicurezza. Difficile a dirsi, figuriamoci a farsi, eppure non è solo per “agevolare” il passaggio di consegne che Szczesny ha avuto parecchi minuti e partite a disposizione per mettersi in mostra.

A parlare per lui, poi, sono i numeri in campo: una striscia di 10 partite da titolare senza prendere reti in campionato, interrotta solo da un goal-capolavoro dell’ex di turno Caceres, dando il proprio contributo al periodo inviolabile della Juventus blindata del girone di ritorno (e di inizio anno solare).

Le presenze trovate sono sicuramente un bottino più grande di qualsiasi portiere che sia mai passato in bianconero da quando c’è Gigi (infortuni esclusi). Sullo sfondo, sempre all'insegna della massima lungimiranza, un nuovo innesto in arrivo. Il nome più caldo è quello di Mattia Perin , pronto a lasciare il Genoa per spiccare il volo, con gli uomini della Continassa in pole position. È già futuro.