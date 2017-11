Stadio Roma, ultimo atto: c'è l'ok della Città Metropolitana

Si tiene oggi l'ultima riunione della Conferenza dei Servizi: già arrivato il parere positivo della Città Metropolitana.

Una giornata decisiva per il nuovo stadio della Roma: oggi in programma l'ultima riunione della Conferenza dei Servizi per il via libera definitivo all'impianto di Tor di Valle. Già arrivato il parere positivo della Città Metropolitana.

Secondo quanto riferisce 'Il Corriere dello Sport', le istituzioni sono chiamate a dare l'ok per superare le problematiche riguardanti la viabilità: previsto un parere positivo anche da parte della Regione, che sta ultimando la relazione.

Già arrivate invece le relazioni dell'Anas, dell'Agenzia del Demanio e dell'Autorità di bacino del Tevere. Tra i vari ok spicca quello decisivo del ministero dei Trasporti, secondo il quale per la mobilità dello stadio sarebbe sufficiente il nuovo ponte dei Congressi, mentre non si è più parlato del ponte di Traiano.

La prima riunione della Conferenza dei Servizi si è tenuta lo scorso 29 settembre: oggi si chiuderà un percorso che porterà alla svolta: saranno necessari ancora altri giorni per gli adempimenti formali, ma la Roma può finalmente tirare un sospiro di sollievo.