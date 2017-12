Stadio Roma, Baldissoni svela le date: “Obiettivo giocarci nel 2020-2021”

Il dg Baldissoni sul nuovo stadio della Roma: "L'obiettivo è di aprire i cantieri la prossima primavera". Il sindaco Raggi: "Accelereremo i tempi".

La rete di Perotti ha regalato alla Roma il primo posto nel girone di ferro della Champions League: un risultato che rende orgogliosa la dirigenza giallorossa. Il direttore generale Mauro Baldissoni ha parlato anche del tema stadio.

Intervenuto ai microfoni della radio del club, Baldissoni svela le date previste per il nuovo impianto: "L’obiettivo è quello di aprire i cantieri per fine aprile, inizio maggio del 2018, quindi la prossima primavera. I tempi di costruzione previsti sono 26-28 mesi, quindi nel 2020-2021 avviare la stagione".

Un punto di svolta per la squadra giallorossa, che punta a diventare una grande realtà europea: "L’Italia è tagliata fuori da circuiti interessanti e moderni. Il progetto porterà Roma ad entrare in questi circuiti. Può essere determinante non solo per la Roma, ma anche per la città: diventerà un centro d’interesse e d’intrattenimento".

Sulla stessa lunghezza d'onda, ecco il pensiero riportato dall'ANSA del sindaco Virginia Raggi: "Un bellissimo risultato. Il 24 febbraio avevamo annunciato che avremmo lavorato alacremente per portare a casa questo progetto, che è sostenibile, riqualifica una parte della città e porterà nuovi posti di lavoro. Insomma noi ci siamo e siamo al lavoro per riuscire a concludere in tempi brevissimi tutti gli step successivi. Se è fattibile la prima pietra in primavera? Faremo di tutto per accelerare i processi al massimo".

Secondo Baldissoni la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League deve diventare la normalità: "Bisogna rivendicare con orgoglio che la Roma ha meritato di passare il turno come prima, ma adesso dobbiamo lavorare per nuovi obiettivi, e che siano acquisiti in maniera normale e non eccezionale. Deve essere una grande soddisfazione ma non di più altrimenti le viviamo come eccezionali, mentre noi dobbiamo lavorare affinché questo diventi la normalità. Siamo in un percorso di crescita".