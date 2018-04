Squalificati in Serie A: Koulibaly salta Napoli-Udinese, un turno a Radu

Il Giudice Sportivo ha squalificato 8 giocatori per un turno, Cagliari senza centrocampo contro l'Inter: out Cigarini e Barella.

Il giorno dopo la trentaduesima giornata di Serie A sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in vista del turno infrasettimanale che inizierà martedì sera con Inter-Cagliari.

Sono ben otto i giocatori squalificati per un turno, due dei quali (Bani e Radu) dopo aver ricevuto un cartellino rosso, mentre gli altri sei in quanto diffidati e ammoniti.

Il Napoli quindi contro l'Udinese non potrà contare su Koulibaly mentre il Cagliari farà visita all'Inter senza Cigarini e Barella. Infine sono stati fermati per una giornata anche Caracciolo del Verona, Hallfredsson dell'Udinese e Toloi dell'Atalanta.

Per quanto riguarda i club invece il Milan dovrà pagare 10 mila euro di multa per i cori di discriminazione territoriale intonati dai suoi tifosi durante la partita contro il Napoli, 5 mila euro di multa anche alla Roma per il ripetuto lancio di petardi da parte dei sostenitori giallorossi durante il Derby.