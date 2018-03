Spalletti riabilita l'Inter: "Possiamo giocarcela contro chiunque"

Spalletti sull'Inter: "Quando giochiamo contro delle squadre forti mettiamo in campo delle qualità che ci permettono di giocarcela".

Il giorno dopo il pari interno contro il Napoli l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha ricevuto ad Empoli importante un riconoscimento sportivo, il premio 'Albano Aramini'. E' stata l'occasione per riparlare di quanto accaduto a San Siro.

Secondo il suo punto di vista la corsa Scudetto è ancora aperta nonostante il sorpasso della Juventus. "Non direi che abbiamo fatto perdere lo Scudetto al Napoli perchè ci sono ancora tante partite da giocare e la corsa è ancora aperta sia per il primo posto in classifica che per altri obiettivi".

E la sua squadra, pur con determinati limiti, si trova a suo agio più ad affrontare le big che le piccole. "Penso che la squadra abbia delle qualità importanti e che quando le mettiamo in campo siamo in grado di potercela giocare contro chiunque. Invece quando giochi contro squadre che ti sono inferiori devi fare gioco e proporlo. Contro le squadre forti riusciamo ad acquisire il loro passo e la loro mentalità".

Non lo preoccupa la risalita del Milan, non c'è da stare attenti solo ai rossoneri, ma a tante altre squadre. "Preoccupati per l'avvicinamento del Milan? Ci guardiamo intorno, così come dal Milan anche dall'Atalanta, la Lazio, la Sampdoria e le altre. I primi 4 posti sono ancora ambiti e siamo ancora in corsa".