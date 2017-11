Spalletti 'capopopolo' dell'Inter: crea l'hashtag #Senzatregua

11:48 Condividi Chiudi

Luciano Spalletti ha voluto diffondere un messaggio chiaro tramite Instagram: l'Inter non deve mai fermarsi, non deve accontentarsi di questo avvio.

Nell'ultima giornata di campionato l'Inter ha conosciuto il sapore del pareggio tra le mura amiche di San Siro. Contro il Torino è arrivato solo un punto, mentre fino ad ora in casa la squadra nerazzurra aveva sempre vinto. Ma non c'è tempo per rimuginare, se i nerazzurri non vogliono perdere il treno di Napoli e Juventus devono tornare a vincere.

Il triplice fischio ha indicato la fine della partita...e l’inizio di quella successiva! #senzatregua #AMALA Un post condiviso da Luciano Spalletti (@lucianospalletti) in data: 10 Nov 2017 alle ore 02:25 PST

Queste le parole di Luciano Spalletti sul post pubblicato sul proprio profilo di Instagram: "Il triplice fischio ha indicato la fine della partita...e l’inizio di quella successiva!".

Poi spunta l'hashtag #Senzatregua, che pare proprio un motto ed un mantra che Luciano Spalletti vuole inculcare alla squadra fin dall'inizio dell'anno. Se vogliamo è un po' anche il grido di battaglia della Juventus, quel "Fino alla fine" che ha caratterizzato le ultime vittorie bianconere.

L'Inter deve quindi dare seguito all'ottimo inizio di campionato, magari evitando in futuro di pareggiare partite casalinghe come quella contro il Torino, visto che tutte le rivali per lo Scudetto e la Champions League non sembrano volersi fermare.