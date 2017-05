Spalletti ai saluti: entro martedì la conferenza per l'addio alla Roma

Le strade di Luciano Spalletti e della Roma sono destinate a separarsi. Il tecnico è atteso dall'Inter, i giallorossi punteranno su Di Francesco.

Ancora un’ultima sfida di campionato e poi le varie società, esclusa ovviamente la Juventus che è ancora chiamata ad affrontare la finale di Champions League, potranno focalizzarsi in maniera concreta sulla prossima stagione.

Sono infatti diverse le squadre alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione e tra esse c’è anche la Roma. Da settimane infatti, è ormai chiaro che Luciano Spalletti saluterà il club giallorosso dopo la partita con il Genoa e, secondo quanto riportato da Sky, è già in programma quella che sarà una vera e propria conferenza stampa d’addio.

Spalletti, parlando alla vigilia dell’ultima gara di campionato, ha spiegato come adesso è giusto concentrarsi solo sul campo e su come parlerà del suo futuro solo a torneo finito. Ebbene il tecnico annuncerà in maniera ufficiale la fine del suo rapporto con il club capitolino lunedì o martedì. Leggi di più Roma, Spalletti su Totti: "Giocherà lo spezzone più importante"

Ad attenderlo ci sarà poi la panchina dell’Inter, mentre su quella della Roma siederà, con ogni probabilità, Eusebio Di Francesco il quale è arrivato a fine ciclo al Sassuolo. Il club giallorosso potrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore entro mercoledì.