SPAL, Meret è pronto al rientro e lancia la sfida a Gomis: Juventus vigile

Il lungo calvario di Meret per i problemi all'inguine sta per terminare: il giovane portiere è pronto al rientro con la SPAe lancia la sfida a Gomis.

Finora non è mai sceso in campo, ma presto Alex Meret potrebbe riprendersi il posto da titolare fra i pali nella SPAL, soffiandolo ad Alfred Gomis. Il giovane portiere di proprietà dell'Udinese è stato costretto a un lungo stop a causa di un fastidioso problema alla parete inguinale, che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico in Germania a metà ottobre.

Ora però il peggio è passato e l'estremo difensore classe 1997, protagonista con gli emiliani della cavalcata dalla Serie B alla Serie A, ma di proprietà dell'Udinese, dopo aver ripreso ad allenarsi con i campagni, è pronto al successivo passo, quello del ritorno in campo.

Fra i pali dunque a partire dal prossimo impegno con la Lazio il giorno dell'Epifania, si potrebbe registrare un ballottaggio costante fra l'italiano e il suo compagno di squadra senegalese.

Meret, considerato uno dei portieri più promettenti anche in chiave Nazionale azzurra, è atteso dunque al debutto in Serie A. In questa seconda parte di stagione sarà seguito da vicino dalla Juventus, che lo tiene in grrande considerazione per il futuro.