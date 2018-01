SPAL-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

Nonostante la buona prova di Felipe Anderson contro l'Inter sarà ancora Luis Alberto il titolare nella Lazio che affronterà la SPAL.

Dopo la sconfitta in extremis contro la Sampdoria nell'ultimo turno del 2017, la SPAL di Semplici cerca il riscatto contro la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dal pari esterno di San Siro contro l'Inter.

DOVE E QUANDO

Il match tra SPAL e Lazio si giocherà allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara il 6 gennaio 2018: appuntamento alle ore 15.





DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

SPAL-Lazio sarà visibile sia sulla piattaforma Sky (SKY CALCIO 3) che sulla piattaforma Mediaset (PREMIUM CALCIO 2). Sarà inoltre disponibile in streaming per gli abbonati Sky tramite il servizio SkyGo e per gli abbonati Premium tramite il servizio Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI

Semplici conferma il 3-5-2, con Antenucci e Floccari (favorito su Paloschi) in avanti. Il centrocampo vedrà sulle fasce Lazzari e Mattiello, con Schiattarella, Viviani e Grassi come interni. In difesa è ballottaggio Salamon-Cremonesi, col primo in leggero vantaggio.

Sarà ancora 3-4-2-1, con Immobile prima punta e Felipe Anderson che avrà una chance dal 1' a discapito di Luis Alberto. A centrocampo Lulic potrebbe essere sostituito da Lukaku. In difesa è ballottaggio Bastos-Wallace, col primo in vantaggio.

SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Salamon; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Floccari, Antenucci.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Milinkovic-Savic, Felipe Anderson; Immobile.