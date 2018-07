Sorteggio terzo turno preliminare Europa League: Atalanta, Hapoel o Hafnarfjordur

Si è svolto a Nyon il sorteggio per decretare gli accoppiamenti per il terzo turno preliminare dell’Europa League. Urna benevola per l’Atalanta.

L’Europa League è pronta ad entrare nel vivo e a proporre quei match che decreteranno quali saranno le squadre che riusciranno ad accedere per il tabellone principale. Lazio e Milan sono già qualificate per la fase a gironi, mentre l’Atalanta dovrà superare due turni preliminari e i playoff per poterle raggiungere.

La compagine orobica sarà impegnata nel secondo turno di qualificazione contro il Sarajevo (gara d’andata il 26 luglio, quella di ritorno il 2 agosto) e, qualora dovesse riuscire a superare l’ostacolo bosniaco, sarà poi chiamata ad affrontare anche un terzo turno preliminare.

#UEL 3rd qualifying round draw: main path pic.twitter.com/KJwb1hnmYV — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 23 luglio 2018

Si è svolto a Nyon il sorteggio per decretare gli accoppiamenti del turno che metterà poi in palio i pass per i playoff e l’urna è stata benevola con la Dea. La squadra guidata da Gasperini, testa di serie e sorteggiata nel Gruppo 2, in caso di qualificazione, troverà infatti sulla sua strada una tra Hapoel Haifa e FH Hafnarfjordur (gare in programma il 9 e 16 agosto).

L’Atalanta non ha ancora debuttato in questa edizione del torneo, essendo già qualificata di diritto per il secondo turno preliminare. Il suo match d’esordio sarà proprio quello in programma il 26 luglio alle 20.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sarajevo, una gara importante il cui risultato potrebbe già incanalare il discorso passaggio del turno nella giusta maniera.

Sarà questa la prima sfida ufficiale in stagione per i nerazzurri che sin qui ha disputato quattro amichevoli estive contro Val Seriana, Brusaporto, Chiasso ed Hertha Berlino.