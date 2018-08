Sorteggio Europa League: Lazio in prima fascia, Milan in seconda

Si terrà venerdì pomeriggio il sorteggio della fase a gironi di Europa League. Lazio inserita in prima fascia, Milan in seconda fascia.

L' Europa League sta per entrare nel vivo con la fase a gironi, al via a settembre. Dopo la lunga fase dei preliminari, si fa sul serio con l'arrivo delle grandi squadre del torneo: obiettivo, raggiungere lo stadio Olimpico di Baku per trionfare. Tutti a caccia del trofeo vinto l'anno scorso dall'Atletico Madrid.

La suddivisione delle fasce avviene a seconda del ranking UEFA delle squadre che partecipano al sorteggio. Le italiane coinvolte sono Milan e Lazio . Niente da fare purtroppo per l' Atalanta , sconfitta ai calci di rigore dal Copenaghen.

PRIMA FASCIA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

ARSENAL, 93.000 punti

CHELSEA, 82.000 punti

ZENIT SAN PIETROBURGO, 78.000 punti

BAYER LEVERKUSEN, 66.000 punti

DINAMO KIEV, 62.000 punti

BESIKTAS, 57.000 punti

SALISBURGO, 55.000 punti

OLYMPIAKOS, 54.000 punti

VILLARREAL, 52.000 punti

ANDERLECHT, 48.000 punti

LAZIO, 41.000 punti

SECONDA FASCIA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

LUDOGORETS RAZGRAD, 37.000 punti

COPENHAGEN, 34.000 punti

MARSIGLIA, 32.000 punti

CELTIC, 31.000 punti

PAOK, 29.500 punti

MILAN, 28.000 punti

GENK, 27.000 punti

FENERBAHCE, 23.500 punti

KRASNODAR, 23.500 punti

ASTANA, 21.750 punti

RAPID VIENNA, 21.500 punti

TERZA FASCIA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

BATE BORISOV, 20.500 punti

DINAMO ZAGABRIA, 17.500 punti

LIPSIA, 17.000 punti

EINTRACHT FRANCOFORTE, 14.285 punti

MALMO FF, 14.000 punti

SPARTAK MOSCA, 13.500 punti

STANDARD LIEGI, 12.500 punti

ZURIGO, 12.000 punti

RENNES, 11.283 punti

BORDEAUX, 11.283 punti

QUARTA FASCIA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

ROSENBORG, 9.000 punti

VORSKLA POLTAVA, 8.226 punti

SLAVIA PRAGA, 7.500 punti

AKHISARSPOR, 7.160 punti

JABLONEC, 6.035 punti

VIDI, 4.250 punti

AEK LARNACA, 4.310 punti

RANGERS GLASGOW, 3.725 punti

F91 DUDELANGE, 3.500 punti

SARPSBORG 08, 3.485 punti

IN SOSPESO

Tra prima e seconda fascia:

SPORTING LISBONA, 40.000 punti

Tra seconda e terza fascia:

REAL BETIS, 21.399 punti

Tra terza e quarta fascia:

APOLLON LIMASSOL, 10.000 punti