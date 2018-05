Sorriso Milan, Romagnoli recupera per la finale con la Juventus

Alessio Romagnoli sarà in campo nella finale di Coppa Italia tra Milan e Juventus: il difensore sta recuperando dalla lesione muscolare.

Due grandi obiettivi per un finale di stagione ancora incerto in casa Milan: la lotta per la qualificaizone alla prossima Europa League e la finale di Coppa Italia, in programma il prossimo 9 maggio all'Olimpico.

Un appuntamento che Alessio Romagnoli non vuole mancare: secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il difensore rossonero sarà a disposizione di Gattuso per la finale contro i bianconeri. Il processo di recupero ha dato risposte positive all'infermeria del Diavolo.

Il centrale italiano è ai box dalla partita contro il Sassuolo per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: resta in dubbio la sua presenza nel prossimo match contro il Verona, ma il grande obiettivo dello staff era quello di recuperarlo per la grande sfida contro la squadra di Allegri.

Da valutare ancora le condizioni di Lucas Biglia, che con ogni probabilità non sarà presente all'Olimpico per la finalissima di Coppa Italia. L'obiettivo dell'argentino è di recuperare per le ultime due giornate di campionato, che potrebbero risultare decisive per la conquista dell'Europa.