Sorriso Milan: Kalinic e Rodriguez in goal con le Nazionali

Prestazioni positive per Nikola Kalinic e Ricardo Rodriguez rispettivamente con la Croazia e la Svizzera. Entrambi vanno a segno nei playoff.

Il Milan non scende in campo ma può comunque sorridere per la prestazione dei suoi giocatori: serata positiva per Nikola Kalinic e Ricardo Rodriguez , entrambi decisivi con le rispettive Nazionali.

Grande prestazione per l'attaccante, che con la maglia della Croazia indirizza subito la gara contro la Grecia: prima è bravo a rubare palla a Karnezis e procurarsi il calcio di rigore che sblocca il match, poi è lucidissimo sotto porta con un bel colpo di tacco che porta sul 2-0 la propria squadra.

Non solo positivo sotto porta, Kalinic si è distinto per i movimenti sempre perfetti al servizio dei compagni: partita da ricordare per il bomber croato, tra i migliori dei suoi.

Bene anche Rodriguez , che ha deciso la partita della sua Svizzera sul campo dell'Irlanda del Nord: perfetto il calcio di rigore che regala il successo ai suoi con il portiere avversario spiazzato. Partita molto chiusa ma ben giocata dal terzino rossonero.