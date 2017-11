Sorriso Lazio, Felipe Anderson annuncia il rientro: “Torno nel derby”

Felipe Anderson è fermo da inizio campionato, l'attaccante della Lazio annuncia la data del suo ritorno in campo: "Nel derby ci sarò".

Un calvario che sembra aver trovato fine: Felipe Anderson è assente ormai da inizio campionato, ma tutti i fantallenatori che hanno puntato su di lui possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. L'attaccante della Lazio ha annunciato la data del suo rientro in campo.

Intervenuto a margine dell'evento 'Excellence 2017 - Food Innovation', Felipe Anderson svela il giorno in cui tornerà a correre sul rettangolo di gioco: "Al derby ci sarò". Il brasiliano tornerà dunque proprio in occasione del big match contro la Roma.

La stracittadina è in programma il 18 novembre alle ore 18: l'infortunio agli adduttori è ormai alle spalle, Felipe Anderson sarà pronto dopo la pausa per le Nazionali. Una nuova arma per Simone Inzaghi, che sembra già aver costruito una macchina perfetta in questa prima fase di stagione.