Sorriso Juventus, Khedira non convocato dalla Germania

La Juventus, alle prese con l'infortunio di Pjanic e il recupero di Marchisio, può sorridere per la mancata convocazione di Khedira dalla Germania.

Non c'è Sami Khedira nell'elenco dei convocati di Low per il doppio impegno della Germania contro Nord Irlanda e Azerbaigian valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2018.

Il centrocampista della Juventus, fermo d'altronde da quasi un mese per l'infortunio al ginocchio rimediato proprio in Nazionale, è tornato a disposizione solo nell'ultima gara contro l'Olympiacos senza peraltro scendere in campo.

La permanenza di Khedira a Torino durante la pausa, ovviamente, è un'ottima notizia per Allegri che potrà sfruttare le prossime due settimane per riportare il tedesco al top della condizione in modo da sopperire all'assenza di Pjanic.

Il bosniaco infatti secondo il medico della sua Nazionale, a causa delll'infortunio muscolare rimediato mercoledì sera prima della partita di Champions, ne avrà almeno per 3-4 settimane.

Dopo la sosta però insieme a Khedira dovrebbe tornare a disposizione di Allegri anche Marchisio, pure lui ovviamente ancora fuori dal giro azzurro per i noti problemi al ginocchio che lo hanno costretto a fermarsi.

Lasceranno invece Vinovo per raggiungere i ritiri delle rispettive Nazionali, sempre restando a centrocampo, Matuidi e Bentancur. Quest'ultimo alla prima chiamata in assoluto da parte dell'Uruguay.