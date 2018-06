Sollievo Egitto, Salah sta meglio: "Sensazioni positive"

Mohamed Salah continua a lavorare per superare l’infortunio alla spalla. L’obiettivo è scendere in campo il prima possibile ai prossimi Mondiali.

Con i suoi 44 goal stagionali realizzati in 52 partire con la maglia del Liverpool, si è consacrato come uno dei migliori giocatori del pianeta e non ci sono dubbi sul fatto che sarà uno dei giocatori più attesi ai prossimi Campionati del Mondo.

Molte delle speranze dell’Egitto sono riposte nelle straordinarie qualità di Mohamed Salah, la stella dei Faraoni però, come noto sarà costretto a saltare almeno la prima partita del torneo (contro l'Uruguay) a causa di un infortunio.

Protagonista annunciato della finale di Champions League, l’ex attaccante della Roma ha in realtà visto durare appena 30’ la sua gara contro il Real Madrid, per colpa di un infortunio alla spalla rimediato dopo uno scontro con Sergio Ramos.

Negli ultimi giorni si è dibattuto molto prima sulla sua possibile presenza a Russia 2018 e poi sulle condizioni nelle quali sarebbe arrivato a giocare sul più importante palcoscenico al mondo e, a quanto pare, le ultime notizie legate all’infortunio alla spalla sono positive.

A tranquillizzare tutti ci ha pensato lo stesso Salah che, attraverso il suo profilo Twitter ha postato una sua foto mentre compie un esercizio, accompagnato dal commento “Buone sensazioni”. Un sospiro di sollievo quindi per Hector Cuper che spera di avere a disposizione il prima possibile il vero trascinatore della sua squadra.