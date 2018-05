Soddisfazione Petkovic: nominato 'Personaggio dell'anno' in Bosnia

Vladimir Petkovic è stato nominato 'Personaggio dell'anno' in Bosnia: merito degli ottimi risultati ottenuti alla guida della Svizzera.

Vi ricordate di Vladimir Petkovic? I più attenti sicuramente sì, dato che il tecnico bosniaco naturalizzato svizzero ha allenato la Lazio dal 2012 al 2014, vincendo una Coppa Italia al primo tentativo in finale contro i rivali della Roma, grazie ad un famosissimo goal realizzato guarda caso da un altro bosniaco, Senad Lulic.

Dopo l'esperienza biancoceleste è diventato il commissario tecnico della Svizzera, guidata fino agli ottavi di finale dell'ultimo Europeo, quando è arrivata l'eliminazione contro la Polonia soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore.

In autunno ha conquistato la qualificazione al Mondiale di Russia: decisivo il doppio confronto con l'Irlanda del Nord al playoff di qualificazione, in cui è arrivato un successo in trasferta ed uno 0-0 interno che ha blindato il pass per la rassegna.

Risultati di prestigio che sono valsi a Petkovic la conquista del premio di 'Personaggio dell'anno' in Bosnia, sua patria originaria prima della naturalizzazione: ha avuto la meglio addirittura su personalità del livello del tennista Novak Djokovic e del Papa.

"Sono molto felice, - ha dichiarato l'ex tecnico della Lazio - è un riconoscimento per quanto di buono fatto dalla Svizzera. Oltre ad esserci qualificati per il Mondiale, abbiamo perso soltanto una gara in casa del Portogallo campione in carica, a dimostrazione della bontà del nostro lavoro".

Oltre a Petkovic (che era collegato via Skype al momento dell'annuncio), sono stati omaggiati anche Vahid Halilhodzic (ex ct del Giappone), Zlatko Dalic (ct Croazia) e Mladen Krstajic (ct Serbia).