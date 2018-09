Siracusa, team manager morto in un incidente stradale: ferito Maurice Gomis

Il team manager del Siracusa, Davide Artale, è morto a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto anche Maurice Gomis, rimasto ferito.

Terribile notizia in arrivo dalla Sicilia: in seguito a un incidente stradale è venuto a mancare Davide Artale, 27enne team manager del Siracusa, club militante nel campionato di Serie C.

L'auto guidata da Artale è finita fuori strada in contrada Spinagallo, a quindici chilometri da Siracusa, intorno alle 4 di domenica mattina sulla strada che collega Cassibile a Floridia.

L'articolo prosegue qui sotto

Seduto al lato passeggero vi era Maurice Gomis, 20enne portiere del Siracusa e fratello di Alfred, titolare nella SPAL: per lui una ferita al collo e un forte trauma craunico.

Il Siracusa ha manifestato tutto il suo dolore con questo comunicato: "Il presidente, Giovanni Alì, i dirigenti, i giocatori e tutti i componenti del staff del Siracusa calcio esprimono il proprio dolore per la morte di Davide Artale, nostro prezioso collaboratore vittima nella notte di un tragico incidente stradale. Il presidente Ali e l’amministratore delegato Santangelo hanno subito raggiunto la camera mortuaria dell’ospedale Umberto I di Siracusa".

Il presidente Alì ha ricordato così lo sfortunato Davide: "Sono stordito, Davide era con noi da gennaio ma da subito ha saputo farsi volere bene. Il mio pensiero va alla sua famiglia".