Simeone all'Inter? L'agente conferma: "Prima o poi..."

L'agente, e sorella, di Diego Pablo Simeone, confessa: "Vorrebbe allenare l'Inter, prima o poi... Ma è rimasto molto legato anche alla Lazio".

Tutti lo vogliono, ma solo l'Atletico Madrid può goderselo. Almeno per ora. Con Diego Pablo Simeone la seconda squadra della capitale spagnola è spesso arrivata ad essere la prima, vincendo sia in Spagna che in Europa. Escludendo la Champions, tutti i trofei in palio.

Simeone è il grande sogno dell'Inter, un ritorno in nerazzurro dopo gli anni da giocatore a fine anni '90. Il tecnico argentino non ha mai nascosto il suo amore per i trascorsi italiani, sia a Milano, sia a Roma (oltre a Pisa), ma per ora guida l'Atletico Madrid con l'intenzione di continuare a fare la storia.

Un aiuto arriva dalla sorella di Simeone, che alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell'eventualità Inter per le prossime stagioni: "Prima o poi... lo ha detto pure Diego. Credo che sarà questione di tempo, gli piace tanto il posto, l’ambiente, vivere a Milano".

Natalia Simeone è anche l'agente del fratello e dunque le sue parole pro-nerazzurri appaiono proprio come un conto alla rovescia che scadrà in futuro: "L’Inter è una squadra che gli piacerebbe tanto allenare. Ma è rimasto molto legato anche alla Lazio".

Attualmente guidate rispettivamente da Inzaghi e Spalletti, Lazio e Inter possono dunque sperare di riavere sotto contratto Diego Pablo Simeone. Dopo aver allenato Catania e Racing, il 48enne si è insiediato a Madrid vincendo otto trofei. E giocando due finali di Champions League.

Nonostante spenda parole d'elogio nei confronti nel nipote Giovanni, attaccante della Fiorentina che ha esordito in Nazionale con il goal, Natalia Simeone svela il vero prodigio della famiglia: "Giuliano ha 15 anni, è il terzo figlio di Diego, ma è il più bravo di tutti. Lo fanno giocare da centravanti, ma mi sembra più un 7 che un 9".

Tra qualche anno se ne riparlerà: magari quando il padre deciderà di tornare in Serie A.