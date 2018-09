Serie D, 3-0 all'esordio del Bari di De Laurentiis sul Messina

Esordio vittorioso in Serie D per il Bari di Aurelio De Laurentiis: 3-0 al Messina grazie alle reti di Floriano, Simeri e Pozzebon.

Dopo la vittoria di sabato pomeriggio del Napoli sulla Fiorentina grazie al goal di Insigne, il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis oggi è stato, anche se indirettamente, coinvolto nell'esordio del Bari nella Serie D, Girone I.

"Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND"

La compagine pugliese, acquistata lo scorso agosto con l'intento di farla nuovamente diventare una realtà importante nel palcoscenico italiano, ha infatti battuto fuori casa per 3-0 il Messina. A segno nel primo tempo Floriano e Simeri, nella ripresa l'ex Catania Pozzebon.

A seguire la squadra, in uno stadio nel complesso affollato (3.500 presenti) sono stati 600 tifosi, tutti provenienti dalla Puglia. Il prossimo impegno è in programma il 23 settembre in casa contro la Sancataldese.