Serie B: venerdì la pronuncia del Collegio di Garanzia Coni sul format

Arriverà venerdì pomeriggio la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul numero delle squadre che parteciperanno alla Serie B.

Dopo la pronuncia del TAR del Lazio (accolta l’istanza di Ternana e Pro Vercelli che avevano contestato la decisione del CONI di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dai cinque club che speravano nel ripescaggio), arriverà nella giornata di venerdì, nel tardo pomeriggio, la decisione, forse definitiva, del Collegio di Garanzia del CONI sul format della Serie B.

E' stata infatti fissata per le 14.30 del 21 settembre 2018 l'udienza (1° sezione in composizione diversa da quella monocratica) che dovrà decidere il numero delle squadre (19 o 22) che prenderanno parte alla serie cadetta.

Solamente nel momento in cui l'ago della bilancia dovesse propendere per i ripescaggi, il 24 settembre alle ore 14.00 è prevista un'altra udienza per discutere i criteri per l'assegnazione dei tre posti necessari.

L'articolo prosegue qui sotto

Venerdì pomeriggio la sentenza definitiva (?) del Collegio di Garanzia del CONI sulla Serie B in merito al format. Qualora il format dovesse cambiare, lunedì arriverebbe la sentenza relativa agli eventuali ripescaggi — Renato Maisani (@RenatoMaisani) 17 settembre 2018

C'è però da aggiungere come nella giornata di domani il TAR del Lazio emetterà una propria sentenza anche con riferimento ai sopra citati criteri di ripescaggio. Su questo punto è stata la Ternana a chiamare in causa la giustizia amministrativa (ordinaria). Un eventuale rigetto della domanda della Ternana comporterebbe l'impossibilità per il Collegio di Garanzia del Coni di pronunciarsi sui criteri di ripescaggio.

Come noto la Lega Pro nel frattempo ha rinviato le gare della prima giornata di Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana, proprio per evitare di compromttere il campionato qualora alcune di loro fossero davvero ripescate in Serie B.