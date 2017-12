Serie B, risultati 21ª giornata - Palermo campione d’inverno, Frosinone in scia

Il Palermo batte la Salernitana ed è campione d’inverno. Colpo in rimonta del Frosinone a Foggia, frena il Bari contro il Carpi.

21ª GIORNATA SERIE B

Gare giocate giovedì

AVELLINO-TERNANA 2-1 [25’ Asencio (A), 54’ Bidaoui (A), 93’ Tremolada (T)] - Dopo un lungo periodo di astinenza, torna alla vittoria l’Avellino. Al Partenio è Asencio a portare in vantaggio la formazione irpina sfruttando uno splendido cross basso dalla sinistra di Bidaoui. Nella ripresa, al 54’, è proprio Bidaoui a chiudere i giochi con un bel destro dal limite. Al 93’ è Tremolada a segnare la rete della bandiera per gli ospiti.

BRESCIA-ASCOLI 0-1 [24’ Buzzegoli] - Vittoria molto importante per l’Ascoli sul campo del Brescia. Al Rigamonti sono le Rondinelle a partire meglio, al 24’ sono però i marchigiani a passare in vantaggio con Buzzegoli che, servito da un cross basso dalla sinistra di Baldini, è abile a superare prima Coppolaro e poi a battere Minelli.

CARPI-BARI 0-0 - Al Bari non basta una buona prestazione per riuscire a superare un Carpi abile nel difendersi e tenuto a galla da un Colombi in ottima serata. Al Cabassi finisce 0-0, con i padroni di casa che restano a ridosso della zona playoff, mentre i pugliesi si vedono raggiunti dall’Empoli al terzo posto in classifica.

CREMONESE-CESENA 1-0 [77’ Paulinho] - Resiste 77’ il Cesena, alla fine però deve arrendersi ad una Cremonese che si conferma in piena zona playoff. A decidere la sfida del Zini è Paulinho che, dopo una splendida azione personale di Castrovilli, riesce a battere Fulignati.

ENTELLA-NOVARA 2-1 [13’ Dickmann (N), 58’ De Luca (E), 80’ La Mantia (E)] - Vittoria in rimonta per l’Entella che, superando il Novara, mette in cascina punti estremamente preziosi. A sbloccare è una rete di Dickmann che, approfittando di tocco sporco Maniero che si è tramutato in assist, al 13’ supera Paroni con un tocco sotto. Al 58’, è De Luca a battere Montipò con una bella sforbiciata e pallone che va a morire sotto l’incrocio dei pali. A 10’ dal termine è La Mantia a regalare la vittoria ai padroni di casa.

FOGGIA-FROSINONE 1-2 [40’ Beretta (F), 64’ D. Ciofani (FR), 77’ D. Ciofani (FR)] - Brusco stop il Foggia che, dopo il pareggio in extremis ottenuto contro il Venezia ed il rotondo successo di Salerno, viene battuto in rimonta dal Frosinone secondo in classifica. Al Pino Zaccheria, è Beretta a sbloccare il risultato al 40’ quando, Floriano gli offre un pallone che Bardi aveva respinto proprio su conclusione Beretta, con una conclusione dalla corta distanza. Al 64’ Daniel Ciofani, trova il pareggio battendo Tarolli con un bel colpo di testa su cross dalla destra di Ciano. Al 77’ è ancora bomber Ciofani a trovare la rete del sorpasso.

PALERMO-SALERNITANA 3-0 [30’ Chochev, 79’ Monachello, 93’ Jajalo] - Il Palermo supera l’ostacolo Salernitana e mette in cascina tre punti che gli regalano il platonico titolo di campione d’inverno. Al Barbera, a sbloccare il risultato è Chochev che, dopo aver vinto un rimpallo che gli ha consentito di superare Mantovani, dall’interno dell’area supera Adamonis con un tocco sporco. A mandare in archivio la pratica ci pensa Monachello al 79’ che chiude un contropiede rosanero realizzando la rete del 2-0. Al 93’ c’è anche il tempo per la prima rete stagionale di Jajalo.

PERUGIA-EMPOLI 2-4 [9’ Donnarumma (E), 19’ Di Carmine (P), 22’ Caputo (E), 36’ Donnarumma (E), 56’ aut. Volta (E), 58’ Di Carmine (P)] - Prima vittoria per l’Empoli nella nuova gestione Andreazzoli. La compagine toscana si impone per 4-2 a Perugia e mette in cascina punti che le consentono di riavvicinarsi alle primissime posizioni di classifica. Al Curi, Empoli in vantaggio con un sinistro dal limite di Donnarumma su assist di Zajc. Al 19’ il pareggio dei padroni di casa con Di Carmine che, da ottima posizione, spinge in rete un pallone appoggiato da Terrani. Al 22’ è Caputo a realizzare il goal che vale il nuovo vantaggio degli ospiti. Al 36’, Donnarumma trova la doppietta personale sfruttando al meglio un assist dalla destra di Krunic. Al 56’ l’Empoli cala il poker quando Volta, su cross dalla sinistra di Caputo, devia il pallone mettendolo alle spalle di Nocchi. 2’ più tardi è ancora Di Carmine a trovare la rete che vale la doppietta personale e che tiene vive le speranze del Perugia.

PESCARA-VENEZIA 1-0 [87’ Valzania] - Vittoria in extremis per il Pescara. La compagine allenata da Zdenek Zeman trova infatti all’87’ il goal che le consente di piegare il Venezia. A realizzarlo è Valzania che, con una splendida conclusione dalla distanza, riesce a trafiggere Audero. Per gli Abruzzesi sono ora 28 i punti in classifica, solo uno in meno del Venezia di Inzaghi.

PRO VERCELLI-CITTADELLA 1-2 [2’ Chiaretti (C), 55’ Iori (C), 85’ Polifori (P)] - Colpo esterno del Cittadella che si conferma nelle zone alte della classifica espugnando il campo di un Pro Vercelli che viceversa si riscopre ultimo in solitaria. Al Piola, partita in discesa per gli uomini di Venturato, visto che la rete che sblocca il risultato arriva già al 2’, quando Chiaretti batte Marcone con una splendida conclusione direttamente da calcio di punizione. Raddoppio degli ospiti al 55’ con Iori, mentre a realizzare la rete della bandiera per la Pro Vercelli è Polidori all’85’.

Gara del mercoledì

PARMA-SPEZIA 0-0 - Il Parma perde una grossa opportunità di avvicinare il primo posto nell'anticipo del ventunesimo turno di Serie B: buona gara degli emiliani contro lo Spezia, ma l'espulsione di Lucarelli ha decisamente limitato gli attacchi di Insigne e compagni.