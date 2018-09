Serie B, accolto il ricorso della Pro Vercelli: bloccata la decisione del CONI

Il TAR del Lazio ha accolto l'istanza cautelare della Pro Vercelli contro il giudizio del CONI. Sospeso il provvedimento di inammissibilità.

Potrebbe nuovamente cambiare lo scenario di inizio stagione tra i campionati di Serie B e Serie C: il TAR del Lazio ha infatti accolto l'istanza cautelare presentata dalla Pro Vercelli contro il giudizio espresso dal CONI.

Secondo quanto riferisce 'Catania46.net', potrebbe clamorosamente riaprirsi la porta della Serie B: accolto il ricorso della Pro Vercelli contro il provvedimento del CONI sul provvedimento di inammissibilità dello scorso martedì in merito al format del campionato.

Questo il comunicato ufficiale: "Il Tar del Lazio ha emesso un provvedimento presidenziale con il quale viene sospesa l’efficacia della decisione presa a sezioni unite dal Collegio di Garanzia del CONI che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dalla F.C. Pro Vercelli 1892. Il Presidente della terza sezione, dott.ssa Gabriella De Michele, ha accolto l’istanza presentata dalla società piemontese fissando l’udienza per la discussione al 9 ottobre prossimo".

Il discorso viene dunque rinviato ora alla camera di consiglio del TAR del 9 ottobre. Il club piemontese ha però già fatto sapere che non ha intenzione di scendere in campo fino ai primi di ottobre. Nel frattempo si va verso la sospensione delle gare delle squadre interessate dal provvedimento: dunque oltre alla Pro Vercelli potrebbero non scendere in campo anche Ternana, Novara, Catania e Siena.