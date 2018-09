Serie B, i sei club coinvolti nei ripescaggi chiedono l'intervento del Governo

Catania, Siena, Ternana, Novara, Pro Vercelli ed Entella hanno chiesto l'intervento del Governo per risolvere la questione relativa al format della B.

Continua a regnare il caos attorno al format della Serie B per la stagione 2018-2019, a maggior ragione dopo la decisione odierna del CONI di accogliere le istanze dell'Entella, riammesso alla serie cadetta pur avendo già esordito in Lega Pro domenica scorsa sul campo del Gozzano.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel frattempo Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del CONI, ha posticipato le date delle udienze CONI fissandole per il 28 settembre e il 1° ottobre, praticamente quasi in concomitanza con il TAR del Lazio, che invece il 26 settembre deciderà se a pronunciarsi in maniera definitiva per stabilire il format del campionato sarà proprio il Collegio o il Tribunale Federale.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, per evitare ulteriori sovrapposizioni di sentenze e ricorsi ed azzerare tutto il contenzioso pendente, nella giornata odierna Ternana, Pro Vercelli, Novara, Catania, Virtus Entella e Robur Siena hanno chiesto al Governo di adottare un provvedimento straordinario di riammissione alla Serie B. L'istanza ha come destinatario il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.