Serie A, cambiano gli orari di Genoa-Milan e Lazio-Bologna

La Lega di Serie A, vista la qualificazione di Milan e Lazio agli ottavi di Europa League, ha variato gli orari della 28ª e della 29ª giornata.

La Lega di Serie A, come previsto, considerata la qualificazione di Milan e Lazio agli ottavi di finale di Europa League, ha applicato una variazione di orario alle partite delle due squadre nella 28ª e 29ª giornata.

Così Genoa-Milan, che originariamente si sarebbe dovuta giocare domenica 11 marzo alle 15.00 (28ª giornata) si giocherà invece alle 18.00, mentre Lazio-Bologna, originariamente prevista per domenica 18 marzo alle 18.00, si giocherà in serata alle 20.45.

"Come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 134 dello scorso 8 gennaio, - si legge nella nota ufficiale - la Lega Serie A rende note le variazioni del programma della 9ª e 10ª giornata di ritorno della Serie A TIM 2017/2018 sulla base degli impegni in Europa League di Lazio e Milan".

"Genoa-Milan, inizialmente in programma domenica 11 marzo alle ore 15, si disputerà lo stesso giorno alle ore 18, mentre Lazio-Bologna si giocherà domenica 18 marzo alle ore 20.45 (anziché alle 18)".

I rossoneri di Gattuso hanno pescato l'Arsenal nell'urna di Nyon, mentre la squadra di Inzaghi sfiderà la Dinamo Kiev. Entrambe le squadre sono al momento in lotta in campionato per un piazzamento Champions.