Scommesse Serie A: quote e pronostico di Milan-Atalanta

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Milan-Atalanta, match valido per la quinta giornata di Serie A

Ieri tante emozioni negli anticipi di Serie A, partendo dall'eurogoal di Gervinho e finendo con il successo (di nuovo) dell'Inter nei minuti di recupero. In questa domenica in campo in ordine cronologico Napoli, Roma e Lazio, quindi il Milan e poi la Juve alle 20,30. Noi ci soffermiamo su quello che è senza dubbio il match più interessante ovvero quello fra i rossoneri e l'Atalanta. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di San Siro.

Quattro punti in tre partite (e una gara da recuperare) non sono il massimo per la squadra di Gattuso che dopo la convincente vittoria contro la Roma ha visto il suo Milan spegnersi piano piano contro Cagliari e Dudelange. Caldara out per un problema alla schiena, Muscchio convocato giocherà insieme a Romagnoli. Conferme per Calabria e Rodriguez sulle fasce, centrocampo scolpito con Kessié, Biglia e Bonaventura. Recuperato Calhanoglu dopo il problema al dito della mano, ancora out Cutrone per i problemi alla caviglia.

Momento davvero complicato per gli orobici: tre le sconfitte di fila fra UEL e campionato per la squadra di un Gasperini che ci sembra sempre sul piede di guerra con la società. La squadra è la fotocopia sbiadita di quella dello scorso anno. Zapata e il recuperato Gomez pronti a guidare il reparto offensivo nerazzurro, con uno tra Pasalic e Ilicic sulla trequarti. In campo difesa e mediana titolari, a destra ballottaggio tra Hateboer e Castagne.

Quote bet365: vittoria Milan 2,00 - pareggio 3,50 - vittoria Atalanta 3,75 in un match da over 1,85 e goal 1,75. Milan che contando anche lo scorso campionato arriva da ben 7 esiti goal di fila in A. Trend opposto per i nerazzurri con 4 no goal su 5. Ma nonostante i 4 pareggi e le 2 sconfitte nelle ultime 6 gare contro i nerazurri, contestualizzando il match e le quote l'1 del Milan ci sembra una bella value bet. Proviamo il 2-1 con Higuain primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.

