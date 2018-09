Scommesse Serie A: quote e pronostico di Cagliari-Milan

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Cagliari-Milan, match valido per la quarta giornata di Serie A

Il Milan sarà l'ultima big a scendere in campo in questa domenica. Dopo il ko dell'Inter contro il Parma, la vittoria del Napoli sulla Fiorentina, prima dei rossoneri scenderanno in campo Roma, Juventus e Lazio. La squadra di Gattuso, che rispetto alle altre formazioni deve ancora recuperare il match della prima giornata (contro il Genoa) se la vedrà contro il Cagliari di Maran. Preview, quote e pronostico del match della Sardegna Arena.

Cagliari che non aveva certo iniziato bene il campionato perdendo a Empoli e pareggiando 2-2 in casa col Sassuolo. Poi è arrivata l'inattesa vittoria in casa dell'Atalanta che ha dato grande tranquillità al team in queste due settimane di stop per le nazionali. Maran ritrova Joao Pedro dopo la squalifica per doping: il brasiliano si candida per una maglia da titolare ed entra subito in ballottaggio con Ionita per unposto alle spalle di Sau e Pavoletti. Bradaric prende posto in cabina di regia affiancato da Castro e Barella, Klavan riproposto in difesa dopo aver smaltito il fastidio al tendine d'Achille.

Milan che ha avuto un inizio di calendario complicatissimo con Napoli e Roma dove in base agli episodi avrebbe potuto chiudere a zero punti come a sei. Il destino ha fatto una vita di mezzo regalando una vittoria al 90esimo dopo una sconfitta con tanto di rimonta subita. In difesa Gattuso è indeciso tra Rodriguez e Laxalt, con lo svizzero che parte ancora in vantaggio. Davanti il tridente è confermato in blocco con Calhanoglu, Higuain e Suso. Biglia parte dall'inizio davanti alla difesa, a sinistra Laxalt insidia Rodriguez. Problema alla caviglia per Cutrone con l'Under 21, la presenza tra i convocati a rischio. Musacchio in vantaggio su Caldara.

Quote bet365: vittoria Cagliari 5,00 - pareggio 3,60 - vittoria Milan 1,75 in un match da under 1,85 e goal 1,80. Interessante notare come il Cagliari abbuia vinto solo due delle ultime 8 gare interne in campionato, contando ovviamente anche lo scorso anno e come invece il Milan arrivi da 6 esiti goal di fila. Rossoneri che invece arriva da 6 esiti goal di fila. Esito goal che è anche nel trend di quest scontro diretto visto che si è verificato in 8 degli ultimi 9 match. Seguiamo la statistica e proviamo l'1-2 con Higuain primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.

