Scommesse Premier League: quote e pronostico di Arsenal-Manchester City

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Premier League Arsenal-Manchester City.

Dopo aver assistito alle vittorie di Manchester United venerdì e Chelsea ieri, oggi la Premier League ci offre gli esordi stagionali di Liverpool ma sopratutto di Arsenal e Manchester City con gunners e citiziens che si scontrano nel primissimo big match di quest'anno. Ospiti campioni in carica e grandi favoriti anche per la vittoria di questo campionato. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di oggi.

Arsenal che ha chiuso l'era Wenger e è ripartita da Emery che tanto bene ha fatto con il Siviglia ma che con il PSG non ha andato oltre il minimo sindacale. Mercato in tono minore rispetto agli altri anni con unici arrivi importanti quelli di Guendouzi e Torreira. Bene la prestagione dei biancorossi con vittorie contro PSG, Chelsea (penalty) e Lazio e ko solo contro l'Atletico ma ai rigori. Probabili formazione Arsenal: modulo 4-2-3-1 con Aubemeyang prima punta.

Regge saldamente sulla panchina degli skyblues, nonostante le delusioni europee, Guardiola che ha la fiducia incondizionata della dirigenza araba. Al tecnico spagnolo, che già godeva della rosa più forte di tutta la Premier League, è stato concesso anche Mahrez dal Leicester. alternativa ulteriore al già affollato attacco. Settimana scorsa il primo trofeo alzato al cielo la vittoria 2-0 sul Chelsea nel Community Shield.. Probabile formazione Manchester City: modulo 4-3-3 con Mahrez, Sanè e Aguero in attacco. Diverse le assenze fra cui Danilo, Mangala, Sterling, De Bruyne e Silva.

Quote bet365: vittoria Arsenal 4,20 - pareggio 4,00 - vittoria Manchester City 1,85 in un match da over 1,53. L'Arsenal ha vinto uno solo degli ultimi 6 scntri diretti (per giunta all'over time). Difficile tenere questi dati come significativi visto che con l'arrivo di Emery si è aperto un nuovo capitolo. Ci aspettiamo una gara altamente spettacolare e proviamo il 2-3 ospite con Aguero primo marcatore.

