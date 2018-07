Scommesse International Champions Cup: quote e pronostico di Liverpool-Borussia Dortmund

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Liverpool-Borussia Dortmund, match valido per la ICC 2018.

Terza partita dell'edizione 2018 dell'International Champions Cup che finora ha visto due vittorie delle squadre favorite dai quotisti: 1-0 del Dortmund sul Man City e 3-1 in rimonta del Bayern Monaco sul PSG. Questa sera alle ore 22 in campo di nuovo il Borussia che a Charlotte se la vedrà con i vice campioni d'Europa del Liverpool dell'ex Klopp. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Liverpool che sta costruendo uno squadrone e che al momento i quotisti bancano come secondo favorito in Premier dietro solo al Manchester City. Gli arrivi di Alisson, Keyta, Fabinho e Shaqiri sono il segnale di una campagna acquisti ben distribuita nei vari settori del campo. La squadra giocherà tre match in questa ICC prima di affrontare Napoli e Torino in vista dell'esordio in Premier il 12 agosto contro il West Ham.

Borussia Dortmund che abbiamo visto decisamente in forma contro un City che però a dire il vero scendeva in campo con la squadra B. Favre ha già a disposizione quasi tutti i suoi effettivi con Gotze e Pulisic che sono stati i più brillanti. I gialloneri chiuderanno la loro esperienza in questa ICC 2018 il 26 luglio contro il Benfica per poi affrontare Rennes, Napoli e Lazio in amichevoli singole.

Quote bet365: vittoria Liverpool 2,10 - pareggio 3,50 - vittoria Borussia Dortmund 3,30 in un match da over 1,61. Visto che il fischio d'inizio arriverà a meno di 48 ore dal match contro il City, Favre dovrebbe schierare una formazione totalmente diversa da quella scesa in campo a Chicago. Proviamo quindi la vittoria del Liverpool per 2-1.

