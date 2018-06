Scommesse amichevoli internazionali: quote e pronostico di Spagna-Svizzera

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Spagna-Svizzera

Spagna e Svizzera hanno un punto in comune: hanno entrambi vinto la loro ultima amichevole (giocata a marzo) segnando 6 reti: gli iberici lo hanno fatto addirittura contro l'Argentina mentre gli elvetici hanno spazzato via Panama, squadra cenerentola del prossimo Mondiale di Russia 2018. Questa sera le due rappresentative si sfidano in un molto interessante. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della sfida che si giocherà a Villarreal.

La Spagna di Lopetegui ha finalmente concluso il suo percorso di svecchiamento e rinnovamento della rosa. Le esperienze negative di Brasile 2014 e Francia 2016 erano un qualcosa di naturale ma ora la nuova Spagna sembra già pronta a tornare sul tetto del mondo. La squadra non perde da due anni e sta offrendo il giusto mix fra ottimi risultati e bel calcio. Possibile 4-3-3 con Thiago Alcantara, Diego Costa e David Silva nel tridente.

Svizzera che ha lavorato molto bene in questo ultimi quadriennio grazie all'esperienza e allo stakanovismo di Petkovic. La squadra ha sfiorato la qualificazione diretta ma alla fine si è arresa al Portogallo solo a causa della differenza reti. Ticket per Mosca che è stato poi puntualmente staccando ai playoff. Elvetici che scenderanno in campo con un 4-2-3-1 con Shaqiri, Dzemaili e Zuber sulla linea dei fantasisti.

Quote bet365: vittoria Spagna 1,33 - pareggio 4,50 - vittoria Svizzera 11 in un match da under 1,85. Entrambe le squadre prendono pochissimi goal. Sappiamo di rischiare, soprattutto dopo le entrambe le squadre hanno segnato 6 goal a testa nel loro ultimo match ma noi ci proviamo: prendiamo lo 0-0 che ha una quota di risultato esatto davvero intrigante.

