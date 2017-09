Schick si ferma ancora: salta Roma-Atletico e rischia almeno 15 giorni di stop

06:35 Condividi Chiudi

Patrik Schick ha riportato un infortunio muscolare ancora da valutare, sicura l'assenza in Roma-Atletico. Rischia almeno due settimane di stop.

La lunga e tormentata estate di Patrik Schick non è ancora finita. L'attaccante ceco, infatti, deve ancora rinviare il suo debutto ufficiale con la maglia della Roma .

Schick, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', proprio alla fine dell'ultimo allenamento si è fermato da solo dopo aver tentato un allungo a causa di un fastidio al retto femorale della gamba sinistra.

La prima risonanza a cui è stato immediatamente sottoposto Schick ha evidenziato un edema muscolare, che impedisce di valutare con precisione l'entità del danno accusato.

Nel caso in cui Schick abbia riportato una lesione muscolare, seppure di modesta entità, lo stop sarebbe almeno di un paio di settimane.

Sicura la sua assenza per la prima di Champions contro l'Atletico Madrid di mercoledì prossimo, Schick salterebbe anche le gare di campionato contro Verona e Benevento.

Un imprevisto che non ci voleva per la Roma e soprattutto per Schick che, dopo le visite mediche non superate con la Juventus e i problemi per ottenere l'idoneità di questa estate, sperava di essersi lasciato tutto alle spalle.

A questo punto invece, ancora una volta, non resta che attendere l'esito degli esami. In bocca al lupo.