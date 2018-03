Schiattarella dopo SPAL-Juventus: "Tanti messaggi da Napoli, Sarri santo subito"

Pasquale Schiattarella, nato a Mugnano e grande tifoso del Napoli, racconta il dopo SPAL-Juventus: "Ho trovato una sessantina di messaggi".

L'impresa di sabato scorso è ancora negli occhi e nella mente dei giocatori della SPAL e in particolare di uno: Pasquale Schiattarella , nato a Mugnano e grande tifoso del Napoli contro cui peraltro qualche mese ha realizzato il suo primo goal in Serie A.

"Prima della partita avevo detto che in caso di goal non avrei esultato, ma poi mi sono reso conto che era la mia prima rete in A e chissà quando mi sarebbe successo di nuovo" , ammette ora Schiattarella intervistato da 'Il Mattino'.

D'altronde il centrocampista si è fatto perdonare bloccando sullo 0-0 la Juventus: " Appena ho acceso il cellulare dopo la partita ho trovato una sessantina di messaggi da parte di parenti e amici. Tutti mi facevano i complimenti".

Schiattarella quindi racconta così l'impresa della SPAL: " Noi abbiamo fatto una grande partita e loro hanno giocato con tutti i titolari . In ogni partita ci impegniamo sempre allo stesso modo. Che sia il Napoli, la Juve o il Crotone, per noi non fa alcuna differenza".

La fede però resta azzurra tanto che Schiattarella non nasconde tutta la sua ammirazione per Hamsik e Sarri: "Sono sempre stato innamorato di Hamisk, per me è il centrocampista più forte in Europa. Ha tecnica, corsa, tiro e sa fare goal e fase difensiva allo stesso tempo.

Farei Sarri santo subito, insieme a San Gennaro . Anzi fossi in De Laurentiis gli farei un contratto a vita perché il Napoli non ha mai avuto un allenatore così ".

Adesso insomma lo sguardo di Schiattarella è già rivolto all'ultima giornata di campionato quando il Napoli ospiterà il Crotone , concorrente diretta della SPAL: " Gli azzurri potrebbero regalarmi lo scudetto e la salvezza" . Un sogno che può diventare realtà.