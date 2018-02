Scatto Lazio, Inzaghi: "Bella vittoria, spiace per De Vrij"

22:26 Condividi Chiudi

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, commenta la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro il Verona: “Ho avuto conferme importanti".

La Lazio torna a rialzare la testa e lo fa imponendosi contro il Verona. Prestazione convincente quella della compagine biancoceleste che, in virtù del 2-0 maturato all’Olimpico, riprende il suo cammino in campionato scavalcando l’Inter al quarto posto in classifica.

Simone Inzaghi, intervistato a fine gara ai microfoni di Mediaset Premium, ha spiegato: “Sapevamo che questa con il Verona era una partita importante, io però ero fiducioso perché ho visto i ragazzi lavorare bene negli ultimi giorni. Ho visto la giusta concentrazione ed ho chiesto serenità. Quella di questa sera non era una gara semplice, dopo il vantaggio però le cose si sono fatte più in discesa”.

L'articolo prosegue qui sotto

La Lazio si è messa alle spalle un periodo negativo: “Non ci sono mai stati malumori, i ragazzi hanno sempre lavorato bene ed io ho deciso di non far fare il ritiro, lasciandoli a casa con le loro famiglie. Cercavo delle conferme da loro e questa sera sono arrivate”.

Prima della partita, Tare ha annunciato che le trattative con De Vrij per il rinnovo sono da considerarsi concluse: “Ho appreso ieri la notizia, sono dispiaciuto perché parliamo di un grande giocatore. Oggi ha fatto benissimo e probabilmente anche giovedì toccherà ancora a lui. L’importante è che continui a dare sempre il massimo, anche se ha fatto altre scelte. La società gli aveva fatto un’ottima proposta, ora gli chiedo solo di restare sereno”.

Per la Lazio si avvicina il momento cruciale della stagione: “Abbiamo vinto una partita delicata, i ragazzi sono stati bravi. Sono contento di tutto il gruppo, anche di Felipe Anderson e Nani, io però devo fare delle scelte. Per noi l’Europa League è molto importante, ce l’abbiamo messa tutta per giocarla ed ora vogliamo fare bene con la Steaua. La corsa Champions? Mancano tredici partite, c’è spazio per tutti. Anche il Milan, dopo una partenza lenta, sarà lì con Inter e Roma. Noi vogliamo crederci con tutte le forze”.