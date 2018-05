Sassuolo-Roma, le pagelle: Bene Manolas, Fazio impreciso

Nel Sassuolo si salvano Adjapong e Politano, non brilla Berardi. Nella Roma bene Manolas e Kolarov, male Fazio e Schick.

Le pagelle di Sassuolo-Roma:

SASSUOLO (3-5-2): Pegolo 6; Lemos 5,5, Acerbi 5,5, Peluso 6; Adjapong 6,5, Missiroli 6, Magnanelli 6, Duncan 5,5, Rogerio 5,5; Berardi 5,5, Politano 6.

ROMA (4-3-3): Skorupski 6,5; Florenzi 6, Manolas 6,5, Fazio 5, Kolarov 6,5; Pellegrini 6, Gonalons 6, Strootman 5,5; Schick 5,5, Dzeko 6, Perotti 5,5.

Nel Sassuolo positiva la prova di Adjapong, mentre Politano è il più attivo in avanti. Poco brillante la prova di Berardi, qualche sbavatura anche in difesa. Pegolo sbaglia in occasione del goal ma si riscatta nel finale.

Manolas, Skorupski e Kolarov sono i migliori nella Roma, ancora poco convincente Schick in avanti. Dzeko si spegne con il passare dei minuti, poco nel vivo del gioco anche Strootman e Perotti.