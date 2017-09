Sassuolo-Juventus in numeri: la differenza la fa Dybala

L'analisi di Sassuolo-Juventus attraverso l'app Goal+: stesso numero di tiri in porta, la differenza è la precisione dell'argentino della Juventus.

Paulo Dybala ha fatto la differenza in Sassuolo-Juventus. detta così, una frase più che scontata, che però acquisisce ancora più valore dando un'occhiata alle statistiche approfondite dell'app Goal+, disponibile per tutti i device Samsung. Il computo dei tiri in porta è infatti di quasi parità: 4 per il Sassuolo e 6 per la Juventus. E' evidente che quelli della Juventus siano stati più efficaci, in quanto tutti andati a segno grazie al genio dell'argentino. Un dato che acquisisce ulteriore valore pensando che i tiri totali vedono un ulteriore avvicinamento tra le due squadre (10 a 11).

In realtà, i dato più generici danno maggiormente l'idea della prevalenza della Juventus, sia sotto l'aspetto del possesso di palla (63% contro 37%) sia della precisioni dei passaggi (87% contro 76%), oltretutto effettuati in misura maggiore dalla squadra di Allegri.

Un altro aspetto interessante è quello sulle zone d'attacco. Mentre il Sassuolo ha agito in maniera abbastanza equilibrata nelle varie zone, balza all'occhio in casa Juventus il minore coinvolgimento di Gonzalo Higuain rispetto ai colleghi di reparto (28% contro 39% dalla destra e 33% dalla sinistra), un fatto che conferma le difficoltà dell'argentino in questo avvio di stagione.