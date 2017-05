Sarri si lega al Napoli: "Clausola? Ho un lavoro da finire"

Sarri parla alla consegna del Premio Bearzot: "Ho un lavoro da finire. Non so come abbinare divertimento e risultati, perché non abbiamo vinto".

Giornata importante per Maurizio Sarri. L'allenatore del Napoli è stato insignito a Roma, al Salone d'Onore del CONI, del Premio Bearzot. Idee chiare sul futuro, a confermare la totale unità di intenti col presidente De Laurentiis.

"Clausola? La mia sensazione in questo momento è di non aver concluso col Napoli. Ho un lavoro da finire", assicura Sarri, che sottolinea l'ottimo rapporto con la piazza partenopea.

"C'è un feeling speciale, la tifoseria è molto matura nel panorama attuale. Ho visto accettare con serenità delle sconfitte e sorridere per dei pareggi ben giocati. Questo è sintomo di grande cultura, per questo vorrei dedicare ai tifosi il premio visto che non ho potuto dedicar loro il traguardo che mi sarebbe piaciuto regalare".

Chiaro il riferimento al mancato Scudetto, che resta un rimpianto non da poco per Sarri: "Non so come abbinare divertimento e risultati, perché non abbiamo vinto. Però ci siamo divertiti". Una sintesi di grande efficacia della stagione del Napoli: "Chi dà tutto non è mai sconfitto, lo è chi è consapevole di non averlo fatto".

Il vertice odierno con De Laurentiis, incentrato sul mercato, non ha partorito nulla di concreto: è lo stesso Sarri a confermarlo. "E' difficile migliorare questa squadra, soprattutto dal punto di vista economico è una cosa folle. Siamo un collettivo, speriamo prima di tutto che migliorino i nostri giovani".

Per il futuro non è esclusa la convivenza tra Mertens e Milik: "Dries può fare anche l'ala. Il polacco era partito bene prima dell'infortunio, ma nella parte finale della stagione gli abbiamo preferito Mertens perchè ci sarebbe piaciuto vederlo vincere la classifica marcatori. Ero fiducioso sulle capacità di adattamento del belga, ma non pensavo a questi numeri. Si è calato nel nuovo ruolo con grande umiltà".

Rinforzi o meno, è un Napoli chiamato a compiere l'ultimo salto di qualità. "Purtroppo non so cosa vuol dire vincere qui", ammette con rammarico Sarri che poi, ai microfoni dei cronisti presenti, torna a rimarcare la sua fedeltà al progetto azzurro.

"Mi sento parte di un ciclo, la squadra ha ancora margini di crescita. Abbiamo fatto dei risultati straordinari, purtroppo davanti abbiamo trovato delle squadre che hanno fatto qualche punto in più. Finire un punto sopra o un punto sotto può dipendere anche da un palo".